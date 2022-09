PlayStation 5 : un nouveau modèle serait en préparation, avec disque optique détachable

Sony préparait-il une nouvelle Playstation « slim » ? Oui si l’on en croit le très sérieux Tom Henderson, qui annonce que ce nouveau modèle devrait être commercialisé vers le mois de septembre 2023. Et cette fois, les modifications seraient beaucoup plus visibles qu’avec les différentes versions de PS5 qui sont déjà sorties dans le commerce. Sony a ainsi livré trois versions (A,B, et C) de PS5 depuis le lancement de la console, mais ces dernières proposent des modifications assez mineures.

En revanche, la version D aurait droit à un changement de taille puisque le disque optique de la console serait détachable et pourrait donc être remplacé par un autre lecteur (peut-être d’ailleurs le même modèle de lecteur, lorsque celui d’origine est défectueux par exemple). Dans le détail, le lecteur optique de la PS5 version « D » serait rattaché à l’arrière de la console par un simple câble USB-C. A noter que ce lecteur remplaçable ne devrait pas modifier le design général de la console, qui resterait strictement identique à celui des modèles actuels.

Le journaliste américain livre aussi une autre information d’importance : Sony prévoirait de vendre pas moins de 18,5 millions de ce nouveau modèle « D » uniquement sur l’annéée fiscale 2023. Il va falloir vraiment que Sony règle ses soucis d’approvisionnment de composants pour parvenir à ce résultat.