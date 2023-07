PlayStation 5 Slim : le créneau de sortie et le prix dévoilés… par Microsoft

Après la PlayStation 5 en 2020, place à la PS5 Slim en 2023 ? C’est en tout cas ce qu’annonce Microsoft, qui évoque également le prix. Cela peut surprendre sachant qu’il s’agit d’une console de Sony, son principal concurrent.

Dans un document partagé lors de son procès face à la FTC pour le rachat d’Activision, Microsoft note que Sony vend une PlayStation 5 Digital Edition pour 399,99$ (449,99€ en France) « et devrait sortir une PlayStation 5 Slim dans le courant de l’année au même prix réduit ». À aucun moment Microsoft ne dévoile quelle est la source de l’information. Le groupe s’appuie-t-il sur une quelconque fuite dans la presse ? Ou a-t-il des informations précises que le public ne connaît pas encore ?

L’année dernière, le site Insider Gaming a affirmé que Sony préparait une PlayStation 5 Slim avec une sortie programmée pour septembre 2023. La rumeur évoquait également un lecteur de disque détachable. Ainsi, la console serait vendue seule. Mais les joueurs auraient la possibilité d’ajouter plus tard un lecteur de disque s’ils le jugent nécessaire. Ce n’est pas possible en l’état, Sony vend une PlayStation 5 Digital Edition (sans lecteur) et une PlayStation 5 standard (avec lecteur). Celle-ci est d’ailleurs actuellement en promotion pour les soldes avec un tarif de 474,99€ au lieu de 549,99€.

D’autre part, Microsoft indique que « Sony prévoit également de lancer une version portable de la PlayStation 5 dans le courant de l’année pour un prix inférieur à 300$ ». Ce n’est pas tout à fait exact pour le coup. Sony a effectivement annoncé une console portable pour 2023, mais celle-ci pourra seulement streamer en Wi-Fi les jeux PS5 depuis une PlayStation 5 connectée sur le même réseau Internet. Ce ne sera pas une PS5 portable à proprement parler.