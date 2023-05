Sony annonce une console portable pour jouer aux jeux PS5

Sony a officialisé une nouvelle console portable qui se nomme pour l’instant Project Q et qui permet de jouer aux jeux PS5. L’annonce a eu lieu à l’occasion du PlayStation Showcase.

Jouer aux jeux PS5 en mode portable

« Nous lançons un appareil dédié qui vous permettra de streamer n’importe quel jeu à partir de votre console PS5 en utilisant le Remote Play par Wi-Fi », a déclaré Jim Ryan, le patron de PlayStation, lors de la conférence. La console est dotée d’un écran LCD 1080p (jusqu’à 60 FPS) de 8 pouces et de tous les boutons et fonctionnalités de la manette DualSense que l’on retrouve avec chaque PlayStation 5.

Les jeux auxquels vous jouez sur l’appareil doivent être installés sur la PlayStation 5 elle-même. C’est donc un concept différent du Steam Deck et d’autres supports, qui sont en mesure d’être autonomes. Ce n’est pas le cas ici.

Il reste quelques questions sans réponses. Par exemple, faudra-t-il être obligatoirement sur le même réseau Internet de sa PS5 pour joueur sur la console portable ? Ou sera-t-il possible de jouer n’importe où, tant qu’il y a une connexion Internet disponible ? Autre question : sera-t-il possible de streamer des jeux du service PS Now ?

Avec le Project Q, Sony semble répondre à la popularité croissante des consoles portables. La Nintendo Switch connaît un important succès. Il y a également de nouveaux venus comme le Steam Deck de Valve et le ROG Ally d’Asus. D’autre part, le Projet Q a sa propre bizarrerie en ce sens qu’il ne peut diffuser des jeux que par Wi-Fi, mais si vous cherchez un moyen conçu par Sony pour jouer aux derniers jeux PlayStation sur un ordinateur de poche, vous voudrez peut-être mettre de l’argent de côté pour le Projet Q.

Sony annonce que l’appareil sortira à la fin de l’année. Le prix est pour le moment inconnu.

À noter que Sony a également annoncé une paire d’écouteurs sans fil, qui pourra aussi être utilisée avec n’importe quel smartphone grâce aux Bluetooth. Il n’y a cependant aucune information sur les caractéristiques techniques, si ce n’est qu’ils proposent de l’audio sans perte.