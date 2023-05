Sony fixe la date de son prochain PlayStation Showcase (et c’est très bientôt)

Il était temps ! Après un très long silence, Sony va enfin communiquer sur l’avenir de la PS5. Le leader du marché consoles annonce que son prochain PlayStation Showcase sera diffusé en direct sur YouTube et Twitch le 24 mai à 22 heures (heure de Paris donc) : « L’émission durera un peu plus d’une heure, se concentrant sur les jeux PS5 et PS VR2 en développement chez les meilleurs studios tout autour du monde. Attendez-vous à un aperçu de plusieurs nouvelles créations des Studios PlayStation, ainsi que des jeux enchanteurs venant de nos partenaires extérieurs et de créateurs indépendants. »

Il arrive… Rendez-vous le 24 mai à 22h00 pour le prochain PlayStation Showcase ! Il durera un peu plus d'une heure avec un aperçu de plusieurs nouvelles créations des Studios PlayStation, ainsi que des jeux de nos partenaires sur PS5 et PS VR2 : https://t.co/pIQTFhYprN pic.twitter.com/strZ8U0DN0 — PlayStation France (@PlayStationFR) May 17, 2023

Parmi les présentations les plus probables, Spiderman 2, The Last of Us multijoueurs et Death Stranding 2 tiennent la corde, mais il est presque certain que Sony va nous réserver quelques grosses annonces, d’autant plus que l’on sait désormais (les indices sont nombreux) que Xbox va sans doute vouloir frapper un grand coup lors de son propre Xbox Games Showcase du 11 juin.

Les belles nouveautés pourraient aussi venir des studios tiers, PlayStation s’étant fait une spécialité de verrouiller en exclusivité temporaire une myriade de projets. Il sera aussi très intéressant de voir ce que Sony réserve pour le PSVR 2, qui a connu un démarrage plus que poussif et aurait bien besoin d’annonces de gros titres susceptibles de changer la donne sur le secteur du VR Gaming.