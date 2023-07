La PlayStation 5 baisse son prix pendant les soldes (-14%)

Nous en sommes en période de soldes et la PlayStation 5 de Sony connaît actuellement une remise de 14%, avec son prix qui tombe à 474,99€ au lieu de 549,99€. C’est disponible chez Amazon et d’autres commerçants comme la Fnac, et ce jusqu’au 16 juillet.

Le point positif avec ces soldes pour la PlayStation 5 est qu’il y a visiblement du stock. En effet, les différentes enseignes annoncent avoir des consoles et proposent une livraison rapide. Cela change des mois précédents où il était très compliqué de se procurer un modèle. Mais Sony a déjà annoncé avoir fait le nécessaire au niveau de la chaîne de production pour être en mesure de répondre à la demande du public. Cela se confirmer aujourd’hui, ce qui est une bonne nouvelle pour les joueurs.

Pour rappel, la PlayStation 5 a vu le jour en novembre 2020, aux côtés des Xbox Series X/S de Microsoft. La console de Sony se veut populaire et dispose de plusieurs exclusivités qui attirent les joueurs. C’est un argument de taille pour certains qui vont préférer se tourner vers une PS5 plutôt qu’une Xbox Series X/S.

La PlayStation 5 (modèle avec lecteur de disque) est donc disponible avec 14% de remise pendant les soldes au prix de 474,99€. Voici les liens directs de chaque commerçant en ligne proposant la réduction :