PlayStation 5 : Sony France promet du stock en magasin « d’ici une semaine ou deux »

Acheter une PlayStation 5 n’est pas toujours simple, encore aujourd’hui alors que la console a vu le jour en novembre 2020. Cela s’explique par la demande qui est nettement supérieure à l’offre. Mais la situation du stock va s’améliorer en France, promet Sony.

Enfin du stock pour la PS5

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin répondre à la demande des fans », a déclaré Nathalie Dacquin, directrice marketing de PlayStation France, au Figaro. « Les approvisionnements arrivent de manière progressive, mais d’ici une semaine ou deux on pourra facilement trouver la PlayStation 5 en magasin. 2023 sera une année exceptionnelle pour cette console », a-t-elle assuré.

Il faut dire que la PlayStation 5 (et les Xbox Series X/S) a été lancée à un moment délicat : nous étions en plein Covid-19 et les usines de production tournaient au ralenti. Autant dire que c’était une mauvaise période parce que la demande était importante, mais Sony ne pouvait pas produire suffisamment. Encore aujourd’hui, le groupe rencontre des difficultés, mais ça s’améliore visiblement.

Afin d’avertir le public que la PlayStation 5 est en stock, Sony propose en France une campagne publicitaire à la télévision, sur Internet et dans les magazines/journaux. Cette campagne « vise bien sûr à dire que la console est disponible, mais surtout à montrer tous les univers proposés avec les jeux qui sortiront cette année mais aussi ceux parus en 2022 », fait savoir la directrice marketing de PlayStation France. Certains jeux ont également le droit à une nouvelle mise en avant pour le marketing, dont God of War Ragnarok, Horizon: Forbidden West et Gran Turismo 7.

Sony a vendu plus de 30 millions de PS5 depuis le lancement. C’est beaucoup, mais le groupe note qu’il aurait pu faire mieux s’il n’avait pas eu tous les soucis avec la production.

Le marketing pour le PSVR2 attendra

D’autre part, Sony lancera le 22 février son PSVR2. Le casque n’est pour l’instant disponible que sur le site de PlayStation. « Cela permet de faire connaître ce site, mais aussi assurer de la disponibilité de l’intégralité des stocks au lancement », indique la directrice marketing de PlayStation France. Pour ne pas brouiller les messages aux yeux des consommateurs, la communication autour de ce casque se fera ultérieurement.