Sony a écoulé plus de 7 millions de PS5 lors du quatrième trimestre 2022

PlayStation a réalisé un superbe 4ème trimestre 2022 : on le savait un peu (beaucoup) depuis que Sony a annoncé que la PS5 avait franchi les 30 millions d’exemplaires, mais la publication des résultats de la firme ont confirme la grosse embellie. Ainsi Sony a écoulé 7,1 millions de PS5 sur le Q4 2022, un score proprement étourdissant et qui se traduit par une donnée brute qui fait mal à la concurrence : 32,1 millions de PS5 ont trouvé preneur depuis le lancement de la console. Ce n’est pas (encore) le cas, mais l’on se rapproche petit à petit du « 2 consoles PS5 vendues pour une Xbox Series », ce qui serait une redite de la génération précédente et donc proprement catastrophique pour Microsoft.

7,1 millions de PS5, c’est aussi près de deux fois plus que les 3,9 millions de PS5 écoulées lors du Q4 2021. Malgré le contexte économique très défavorable donc, malgré aussi l’augmentation du prix de la PS5, les ventes se sont littéralement envolées. Cela confirme aussi que la PS5 est largement plus disponible qu’il y a deux ou trois trimestres à peine, même si la situation reste encore assez tendue dans certains pays (dont la France malheureusement). Ces chiffres de ventes explosifs permettent à la branche gaming de Sony d’atteindre un nouveau record, soit 8,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 820 millions d’euros de bénéfices ! PlayStation vise même un objectif de 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour son année fiscale close au 31 mars, ce qui serait du jamais vu pour le fabricant.

Tout n’est pas rose cependant du côté de PlayStation puisque le nombre d’abonnés au PS+ a une nouvelle fois baissé d’un trimestre à l’autre. 46,4 millions de joueurs sont abonnés au service, soit 1,6 million de joueurs en moins que lors du Q3. Les revenus moyens par utilisateurs ont toutefois augmenté, ce qui est somme toute logique étant donné la multiplication des formules d’abonnement au PS+. La quasi stagnation du nombre d’abonnés au service et le fait que Sony peine à recruter des joueurs qui n’étaient pas des joueurs Playstation auparavant explique sans doute pourquoi Xbox domine toujours son principal concurrent en nombre global de joueurs actifs (120 millions du côté de Xbox, soit 8 millions de plus que chez Sony)