Sony promet d’améliorer la disponibilité de la PS5 lors du lancement du PSVR 2

Le PlayStation VR 2 sera disponible sur les étals le 22 février prochain au prix de 600 euros (ou 650 euros avec le jeu Horizon Call of the Mountain) et Sony pressent que le lancement de son casque pourrait aussi augmenter la demande de PlayStation 5. De fait, le fabricant japonais (mais dont le QG est situé aux Etats-Unis) annonce que le stock de PS5 est dores est déjà en augmentation en prévision du rush sur le PSVR 2. « Si vous cherchez à acheter une console PS5, vous devriez maintenant avoir beaucoup plus de facilité à en trouver une chez les détaillants du monde entier », déclare ainsi Isabelle Tomatis, vice-présidente de la marque, du matériel et des périphériques chez Sony Interactive Entertainment.

Cette affirmation doit être tempérée. En France, les PS5 sont surtout disponibles en pack, ce qui fait augmenter un tarif de base déjà élevé (550 euros), et il faut toujours une invitation sur Amazon pour peut-être y avoir droit (je n’ai jamais eu aucune réponse de Sony de mon côté). Face à cette situation, Sony recommande de se procurer une PS5 via sa boutique en ligne PlayStation. Ce conseil avisé est principalement destiné aux joueurs PlayStation résidant en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. La PlayStation 5 peut-être commandée à cette adresse.