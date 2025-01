Shuhei Yoshida reconnait l’échec du PSVR 2

Le PlayStation VR 2 a été lancé sur le marché il y a deux ans déjà, et l’on ne peut pas vraiment dire que le casque VR de Sony a déclenché l’enthousiasme. De fait, les ventes du casque seraient même largement inférieures à celles du PSVR premier du nom, si bien que Sony a commencé à se désintéresser du PSVR 2 au point de ne plus développer de jeux en interne pour l’appareil. Si certains doutent encore des méventes du PSVR 2, Shuhei Yoshida, ex-président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios de 2008 à 2019 au sein de Sony Interactive Entertainment (dont il est l’un des fondateurs), n’a pas éludé l’ampleur de l’échec. Interrogé par le journaliste Greg Miller lors du Kinda Funny Gamescast, Yoshida n’a pas éludé le problème : « Désolé, je me suis trompé – le PS VR2 n’est pas devenu la PS2. » déclare sans détour le co-fondateur de SIE. « Que s’est-il passé avec le PS VR2, Shu ? » questionne alors le journaliste, à quoi Yoshida répond : « Euh, eh bien… passons à autre chose. »

Plus loin encore dans l’interview, Shuhei Yoshida affirme retenir essentiellement deux jeux quand on lui parle du PSVR 2, et ce ne sont pas des jeux Sony puisqu’il s’agit de Synapse et de Before Your Eyes. Les mots de l’ex-dirigeants de Sony font qu’il sera donc désormais difficile de prétendre que le PSVR 2 est autre chose qu’un échec pour PlayStation, échec qui ne serait pas une fin de non-recevoir pour la VR chez Sony puisque les rumeurs bruissent d’un nouveau PSVR 3 pour la PS6.