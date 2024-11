La version PSVR 2 de Hitman World of Assassination est reportée au mois de mars 2025

C’était à craindre au vu de l’absence d’informations sur l’état d’avancement du titre. La version PSVR2 de Hitman World of Assassination est reportée au 27 mars 2025. « Cette décision de déplacer la date de sortie n’a pas été prise à la légère; nous savons qu’il y avait une forte demande pour faire passer Hitman sur PS VR2, et nous étions ravis de voir l’accueil chaleureux après l’annonce », déclare IO Interactive dans un billet de blog PlayStation.« Par conséquent, notre priorité sera toujours de fournir une expérience incroyable qui répond aux normes élevées que nos joueurs attendent. »



Le temps de développement supplémentaire sera donc utilisé pour peaufiner la version PSVR 2 de Hitman World of Assassination et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ces améliorations concernent le rechargement manuel, la prise en charge des gauchers et une portée de tireur d’élite fonctionnelle – des améliorations importantes par rapport à la version originale sortie sur PSVR. Le jeu devrait aussi proposer également une approche plus immersive des différents déguisements que peut porter l’agent 47, exigeant par exemple que les joueurs se saisissent physiquement des vêtements et fassent mine de s’habiller avec plutôt que de se llimiter à un simple presse-boutons.

Cette version PSVR 2 sera disponible dans le cadre d’un pack de mise à niveau qui sera proposé au prix raisonnable de 10 euros.