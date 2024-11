Metro Awakening : les 7 premières minutes de gameplay sur la version PSVR 2 du jeu

Vertigo Games vient de publier une vidéo des 7 premières minutes de Metro Awakening, un jeu VR particulièrement attendu dont la sortie est fixée au 7 novembre prochain sur PSVR 2, SteamVR et Quest 2/3/Pro. Le jeu place son action dans une communauté souterraine hantée par les attaques de mutants. La vidéo démarre avec un tutoriel de combat intense, le joueur devant se défendre contre des hordes de mutants. La vidéo de gameplay plonge les joueurs dans des tunnels et se termine par une prise de décision extrêmement difficile, deux habitants étant sacrifiés pour sauver la communauté.



Basé sur la série Metro de Dmitry Glukhovsky, Metro Awakening se déroule avant Metro 2033 et promet un récit particulièrement riche conçu en collaboration avec l’auteur. A noter que les 7 minutes de gameplay mettent en avant la version PS/PSVR2, ce qui permet de constater à quel point les graphismes des jeux VR ont progressé en quelques années, même si la version Meta Quest 3 est encore plus impressionnante sachant que le jeu tourne en monde nomade sur ce support. Le jeu coûtera 40 euros pour l’édition standard et 50 euros pour l’édition Deluxe, qui comprend en plus des articles cosmétiques supplémentaires ainsi que des concept arts.