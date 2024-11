Aces of Thunder : le jeu de combat aérien en VR est reporté sur PSVR 2 et Steam VR

Aces of Thunder, le très prometteur jeu de combat aérien prévu pour le PSVR 2 et le PCVR (via Steam VR) vient d’être reporté à une date ultérieure par le studio Gaijin Entertainment. Le titre devait initialement être disponible sur les deux plateformes sus-citées avant la fin de l’année, mais finalement ce dernier ne sera disponible qu’en 2025, sans date de sortie précise qui plus est. Le studio a expliqué ce retard sur son compte Instagram : « Bien que presque tout soit prêt, nous aimerions avoir un peu plus de temps pour peaufiner le jeu. En outre, nous avons également décidé de préparer plus de contenu pour #AcesofThunder que ce que nous avions initialement prévu, dont nous discuterons plus en détail plus tard dans un journal du développeur séparé. Nous annoncerons certainement la date exacte de sortie dans un article séparé au début de l’année prochaine.

Nous ne voulons pas vous faire attendre trop longtemps, mais notre objectif est de créer un jeu intéressant, diversifié et surtout amusant de haute qualité que tout le monde appréciera et pour réaliser cette vision il nous faut juste un peu plus de temps. Restez dans le coin ! Nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer, et nous en partagerons d’autres très bientôt ! »

A la lecture de ce message, il s’agit donc probablement plus d’un long voire d’un très long report, le studio se donnant pour objectif de développer de nouveaux contenus pour son titre (nouvelles missions ?). Dans la version initiale qui avait été annoncée, le jeun devait disposer de deux douzaines d’avions emblématiques et une quinzaine de cartes réparties sur le front de l’Est, l’Europe occidentale et l’océan Pacifique. Le jeu sera aussi jouable en solo et en multijoueurs.