A Knight of the Seven Kingdoms : une affiche et une date de sortie pour le nouveau spin-off de Game of Thrones

Après un premier report, HBO a cette fois confirmé que A Knight of the Seven Kingdoms débarquera au mois de janvier 2026 sur HBO et HBO Max. L’annonce de cette date intervient après des mois d’attentes, la série ayant initialement été pressentie pour fin 2025 avant d’être reportée à « l’hiver 2026 ». Le président des contenus chez HBO, Casey Bloys, a résumé la chose ainsi : « Je vais dire janvier. Ça vous va ? » Ce choix de calendrier permet aussi d’étaler les nouvelles séries de l’univers GoT tout au long de l’année.

Un récit centré sur les origines de Dunk et Egg

La série adapte le récit The Hedge Knight tiré du recueil de nouvelles Tales of Dunk and Egg, et situe son action une centaine d’années avant les évènements de Game of Thrones.. A Knight of the Seven Kingdoms suit les aventures de Sir Duncan le Grand (Dunk) et de son écuyer Egg (futur Aegon V Targaryen). Le showrunner Ira Parker insiste sur un format un peu pus intimiste qu’à l’accoutumée : « Ce n’est pas avec les seigneurs et les reines, les rois et les reines », mais à hauteur d’hommes et surtout cette fois en suivant des personnages d’origine modestes. La première saison comptera six épisodes, et chaque épisode sera introduit par une simple carte-titre minimaliste. Exit donc cette fois les envolées lyriques et la BO tellement populaire de Game of Thrones.

Après House of the Dragon* les amateurs de l’univers de Westeros pourra donc bientôt se plonger à nouveau dans une nouvelle ère, sans doute mois épique mais toujours pleine de promesses, au cœur des débuts de l’Ordre chevaleresque dans les Sept Royaumes.

