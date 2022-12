Avatar : la voie de l’eau passe la barre du milliard de dollars au box-office

Deux semaines, il n’aura donc fallu que deux semaines (13 jours en fait) pour qu’Avatar : la voie de l’eau passe la barre du milliard de dollars de recettes, ce qui reste dans les clous du premier métrage de 2009. Plus fort encore, le second volet a passé cette marque alors que la fréquentation des salles est au ralenti en Chine (les gens craignent encore le Covid malgré l’allégement des mesures sanitaires) et qu’une tempête polaire s’est abattue depuis plusieurs jours sur le territoire américain. Sur le site BoxOfficeMojo, les recettes sont de 955 millions de dollars, mais c’est sans compter le fait que le site a deux jours de retards sur les chiffres (les recettes aux Etats-Unis sont celles du lundi 26 décembre). Avec près de 50 millions de dollars de recette mondiales en moyenne (chaque jour !), la messe est donc forcément dite à l’heure d’écrire ces lignes.

En France, plus de 5 millions de spectateurs ont déjà vu Avatar 2 et il reste encore quelques jours pour que le film de Cameron dépasse les 6,4 millions d’entrées de Top Gun Maverick (record en France en 2022). Pour rappel, le premier film Avatar avait réalisé 14 millions d’entrées en France. James Cameron espère toujours que son Avatar 2 franchira la barre des 2 milliards de dollars de recette, un seuil qui serait aussi celui de la rentabilité du métrage. Cela semble plutôt bien parti.