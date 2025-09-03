TENDANCES
Jeux vidéo

PS5 Slim (châssis E) : Sony va réduire le stockage, mais pas le prix

3 Sep. 2025 • 16:24
0

Une nouvelle PlayStation 5 Slim avec le châssis E arrive dans quelques jours et celle-ci aura moins de stockage que la console existante selon les informations du leaker Billbil-kun. Ce serait un moyen d’éviter encore une hausse de prix.

PlayStation 5 PS5 Slim Officiel Manette DualSense

Moins de stockage, mais prix inchangé

Il y a eu plusieurs versions de la PlayStation 5 au fil des années. Il y a d’abord eu le modèle de base sorti en 2020. Ce modèle a connu trois châssis différents, proposant à chaque fois quelques petites modifications internes. Sony a ensuite proposé la PS5 Slim en 2023, qui fut le châssis D. En plus de réduire la taille de la console, la société en a profité pour augmenter le stockage, en passant de 825 Go à 1 To.

Et voilà maintenant qu’une PS5 Slim avec le châssis E fait parler d’elle, au point qu’elle sortira bientôt : ce serait pour le 13 septembre. Elle avait déjà été repérée en juin avec des documents de l’autorité de régulation japonaise. Il était question de la référence CFI-2100.

Aujourd’hui, on apprend que le modèle exact sera CFI-2116 et que la nouvelle PS5 Slim aura le même prix qu’actuellement, à savoir 499 euros… sauf que le stockage baissera pour revenir sur 825 Go. Cette modification concernerait la PS5 Slim Digital Edition. Le modèle standard, c’est-à-dire celui qui comprend le lecteur de disques, aurait toujours le droit à 1 To de stockage.

Profitez toujours du modèle avec 1 To

Vous l’avez donc compris : le 13 septembre, Sony lancerait une révision de sa PS5 Slim Digital Edition (châssis E) avec 825 Go de stockage au lieu de 1 To et toujours le prix de 499 euros. Cela concernerait au moins l’Europe, la disponibilité dans les autres régions reste à confirmer.

Si la console vous intéresse, il est donc préférable d’acheter le modèle actuel (châssis D) pour avoir 1 To à 499 euros. C’est disponible à l’achat sur Amazon, la Fnac, Boulanger et d’autres enseignes.

