Samsung met fin au Galaxy Z TriFold après seulement 3 mois

Samsung annonce mettre un terme à son Galaxy Z TriFold, son smartphone à trois écran lancé à 2 899 dollars, moins de trois mois après sa mise en vente. Un porte-parole du constructeur a confirmé à Bloomberg que les ventes seront d’abord arrêtées en Corée du Sud, puis aux États-Unis une fois les stocks restants écoulés.

Déjà la fin pour le Galaxy Z Fold

Le smartphone n’avait été commercialisé qu’en vente directe via Samsung. En Corée du Sud seuls 6 000 exemplaires ont été en stock et vendus depuis le lancement du 12 décembre 2025. Selon le média coréen Dong-A Ilbo, un dernier réapprovisionnement domestique a eu lieu aujourd’hui même, le 17 mars, Samsung ayant cessé d’indiquer de futures disponibilités sur son site plus tôt dans le mois. Aux États-Unis, l’appareil est désormais affiché comme n’étant plus en stock, bien que quelques modèles aient encore été trouvés dans des Samsung Experience Stores au Texas et à New York.

La raison de cet arrêt brutal est économique. Les coûts des composants ont augmenté de façon significative, rendant quasiment impossible pour Samsung de dégager la moindre marge, même en continuant à vendre le smartphone pliable. Le prix de vente de 2 899 dollars n’aura pas suffi à absorber cette réalité industrielle.

Won-Joon Choi, directeur de la division mobile de Samsung, a déclaré le mois dernier que le groupe ne s’était pas engagé sur la sortie d’un successeur au Galaxy Z TriFold. Il a toutefois laissé entendre que certaines caractéristiques de l’appareil, notamment son grand écran et son format large, pourraient à terme se retrouver dans d’autres smartphones pliables de la gamme Samsung.

La comparaison avec Huawei est cruelle : le constructeur chinois en est déjà à la deuxième génération de son propre téléphone avec le Mate XTs, même si ce dernier reste pour l’instant limité au marché chinois. Une fois les stocks de Samsung épuisés, les revendeurs tiers et le marché de l’occasion constitueront les seules options pour acquérir ce qui restera comme l’un des smartphones les plus éphémères de l’histoire récente.