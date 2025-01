PlayStation : une technologie de Sony permet de sentir les odeurs des jeux

Lors du CES 2025, Sony a présenté un concept de technologie qui permet aux joueurs de s’immerger totalement dans des jeux PlayStation comme The Last of Us, en interagissant avec l’environnement virtuel de manière inédite. Le concept, baptisé Future Immersive Entertainment, repose sur une structure en forme de cube géant, équipée d’écrans haute définition qui entourent le joueur, créant une expérience immersive sans avoir recours à la réalité virtuelle traditionnelle.

Le système va au-delà des simples visuels en offrant une expérience sensorielle complète : les joueurs peuvent entendre des sons immersifs et, plus surprenant encore, sentir des odeurs et des atmosphères interactives liées au contenu des jeux PlayStation. Dans une démonstration utilisant The Last of Us, les joueurs, armés de répliques d’armes, tirent sur des écrans où apparaissent des créatures. Ils sont également exposés à des odeurs comme celle de champignons en décomposition, renforçant l’immersion.

Bien que cette démo ait été réalisée à partir du gameplay de The Last of Us, le concept n’implique pas directement un retour dans cet univers, mais plutôt une adaptation de la technologie à l’expérience de jeu. Ce type de technologie, bien que prometteur, n’est pas près d’être accessible au grand public. Sony pourrait développer ce concept pour d’autres franchises à l’avenir, comme God of War ou Horizon, mais l’énorme coût et les défis techniques font de cette innovation une réalité encore lointaine.