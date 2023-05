Google dévoile le Pixel Fold, son premier smartphone pliable

La conférence I/O aura lieu le 10 mai, mais Google a décidé de dévoiler dès aujourd’hui le Pixel Fold, son premier smartphone pliable. Nous avons le droit à un aperçu du téléphone.

La vidéo de teaser, publiée sur Twitter et le site de Google, montre un Pixel Fold en blanc (un modèle noir est également attendu), en commençant par les trois capteurs photo à l’arrière et la charnière tout aussi brillante. On découvre ensuite le Pixel Fold entièrement déplié sous deux angles. Le premier montre à quel point le téléphone est fin, même avec le bloc photo, tandis que l’autre montre l’écran intérieur en train de s’ouvrir. La dernière partie du teaser montre l’écran avant avec un affichage toujours allumé (Always-On Display).

Aussi, le nom Pixel Fold est confirmé par Google. Cela fait un moment maintenant que les rumeurs l’évoquent. Google le confirme aujourd’hui avec l’usage du hashtag #PixelFold.

On notera au passage que le groupe a décidé de faire un jeu de mots en lien avec le Star Wars Day qui se tient chaque année le 4 mai. C’est en référence à la célèbre phrase « May the Force be with you » (Que la Force soit avec vous), avec « May the Force » qui est assez proche de « May the fourth » (4 mai). Ici, Google indique dans son tweet « May The Fold Be With You ».