Google I/O 2023 : la date de la conférence est dévoilée

Google organise chaque année une conférence I/O pour notamment dévoiler ses nouveautés (principalement logicielles) et la date pour l’édition 2023 est maintenant connue : ce sera le 10 mai.

Il n’y a pas eu de conférence des développeurs en 2020. L’année suivante, une présentation en direct a eu lieu devant quelques employés de Google sur une scène plus petite, située sur le campus. En 2022, Google est revenu à son lieu habituel et a invité certains développeurs à assister en direct aux présentations dans le cadre d’un événement d’une journée.

Pour ce qui est de l’édition 2023 de la conférence I/O, Google fait savoir qu’il y aura une nouvelle fois du public, mais ce sera restreint. La conférence se tiendra au Shoreline Amphitheatre à Mountain View en Californie, avec une keynote pour ouvrir le bal. Sundar Pichai, le patron de Google, s’occupera de la présentation. Google proposera ensuite une conférence qui sera réellement orientée vers les développeurs, là où la précédente visera aussi le grand public. Viendront après plus de 100 sessions techniques à la demande.

Bien sûr, il sera possible de regarder la Google I/O 2023 en ligne, n’importe où dans le monde. C’était déjà le cas les années précédentes et ça le sera une nouvelle fois en 2023.

Google ne dévoile pas encore le calendrier précis des annonces. Mais on sait déjà qu’il y aura une section importante consacrée à Android 14 (dont la première Developer Preview est déjà disponible). On peut également s’attendre à des annonces autour de l’intelligence artificielle, d’autant plus que Google a déjà annoncé son outil Bard qui doit concurrencer ChatGPT. Et qui sait, peut-être qu’il y aura également des annonces matérielles, comme le smartphone Pixel 7a, la date de sortie pour la Pixel Tablet ou encore la présentation du smartphone pliable Pixel Fold.