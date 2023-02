Google annonce Bard, son concurrent de ChatGPT avec de l’IA

Google a décidé de concurrencer ChatGPT, le système d’OpenAI qui fait tant parler, en annonçant Bard. Il s’agit d’une intelligence artificielle qui s’appuie sur Model for Dialogue Applications (LaMDA), une famille de modèles de langage neuronal conversationnel que Google conçoit. La première version avait été annoncée à la conférence I/O en 2021.

Sundar Pichai, le patron de Google, décrit Bard comme un service expérimental avec une intelligence artificielle conversationnelle qui répondra aux requêtes des utilisateurs et prendra part aux conversations. L’outil sera disponible disponible pour un groupe de testeurs de confiance, avant de devenir plus largement disponible pour le public dans les semaines à venir.

Autant les possibilités de ChatGPT sont claires, autant c’est un peu plus flou pour l’outil de Google. Mais il semble que le service sera tout aussi libre que ChatGPT. Une image encourage les utilisateurs à poser à Bard des questions pratiques, comme comment organiser une baby shower ou quel type de repas pourrait être préparé à partir d’une liste d’ingrédients pour le déjeuner.

2/ Bard seeks to combine the breadth of the world's knowledge with the power, intelligence, and creativity of our large language models. It draws on information from the web to provide fresh, high-quality responses. Today we're opening Bard up to trusted external testers. pic.twitter.com/QPy5BcERd6

