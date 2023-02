Google : une conférence à Paris le 8 février pour la recherche et l’IA

Google a choisi la date du 8 février pour organiser une conférence qui traitera de la recherche et de l’intelligence artificielle. L’événement se tiendra à Paris à 14h30 et durera 40 minutes selon Google.

« Écoutez comment nous réinventons la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l’information, en rendant plus naturel et plus intuitif que jamais le fait de trouver ce dont vous avez besoin », indique Google dans son carton d’invitation. Il sera possible de voir la conférence sur YouTube depuis cette adresse.

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du quatrième trimestre de 2022 de Google, Sundar Pichai, patron de Google, a déclaré que la manière dont l’entreprise exploite les possibilités offertes par l’intelligence artificielle se traduit par la façon dont elle concentre ses investissements. « L’IA est la technologie la plus fondamentale sur laquelle nous travaillons aujourd’hui », a déclaré le dirigeant.

Sundar Pichai ajouté qu’Alphabet, maison-mère de Google, est dans une « excellente position alors que l’IA atteint un point d’inflexion » et que l’entreprise « se prépare à ce moment depuis le début de l’année dernière ».

Cette conférence intervient alors que Microsoft a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années dans le créateur de ChatGPT, OpenAI, qui, selon certains, constitue une menace crédible pour la domination de Google en matière de recherche. Microsoft pourrait importer d’une façon ou d’une autre ChatGPT dans son moteur de recherche Bing.