I/O 2020 : Google tiendra sa conférence du 12 au 14 mai

Comme chaque année, Google tient sa conférence I/O. L’édition 2020 se tiendra du 12 au 14 mai à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View en Californie, comme l’a annoncé Sundar Pichai, le patron de Google, par le biais d’un tweet. C’est la cinquième année consécutive que l’I/O se déroule dans ce lieu, qui est situé à quelques pas du campus de Google.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020