Google annoncera ses Pixel 9 et la version finale d’Android 15 le 13 août

Google fait une annonce surprise aujourd’hui en dévoilant la tenue d’une conférence le 13 août. Ce rendez-vous « Made by Google » sera notamment l’occasion de découvrir les nouveaux smartphones Pixel 9 et la version finale d’Android 15.

Rendu Pixel 9

L’annonce surprise vient du fait que Google a l’habitude de présenter ses nouveaux smartphones premium à l’automne et plus exactement au mois d’octobre. Pour 2024, l’annonce se fera en plein été. Qui plus est, Google a l’habitude d’envoyer les cartons d’invitation un mois avant l’évènement. Ici, l’envoi a lieu un mois et demi avant.

« Vous êtes invité à un événement Made by Google en personne au cours duquel nous présenterons le meilleur de l’IA de Google, du logiciel Android et de la gamme d’appareils Pixel », indique le carton d’invitation envoyé à certains médias et YouTubeurs. Google reste vague sur les produits que l’on retrouvera, mais les fuites permettent déjà de se faire une idée.

Google devrait ainsi annoncer non pas un, non pas deux, mais trois Pixel 9. On devrait retrouver un Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Dans la foulée, la société devrait lever le voile sur la sortie de la version finale d’Android 15. Celle-ci sera évidemment pré-installée sur les Pixel 9.

D’autre part, il faut s’attendre à la présentation de la Pixel Watch 3, à savoir la nouvelle montre connectée de Google. On devrait retrouver un modèle de 41 mm et de 45 mm. Une autre possibilité est la présentation des écouteurs Pixel Buds Pro 2.

La conférence aura lieu à 19 heures (heure française) au siège de Google à Mountain View en Californie. Les précédents évènements Made by Google avaient lieu à New York.