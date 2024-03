Pixel 9 : Google proposerait non pas deux, mais trois smartphones

Nous savons déjà que Google proposera les Pixel 9 et 9 Pro, mais ils ne seront pas les seuls. En effet, un troisième modèle avec un écran plus petit serait dans les cartons.

Il y aurait ainsi le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Le modèle qui fait parler de lui aujourd’hui est dévoilé par le leaker OnLeaks. Il aurait deux capteurs photo à l’arrière, là où les deux autres modèles en auraient trois. Pour ce qui est de l’écran, la dalle ferait 6,03 pouces contre 6,2 pouces pour le Pixel 9 Pro. La différence n’est pas énorme, c’est certain. Par contre, le Pixel 9 et le 9 Pro auraient les mêmes dimensions : 152,8 x 71,9 x 8,5 mm. Cela pourrait s’expliquer par des bordures plus fines autour de l’écran du Pixel 9 Pro par rapport au modèle standard.

Le design de ce troisième Pixel 9 s’aligne sur les modèles Pro, qui présentent des côtés plats et un bloc photo redessiné à l’arrière. Le capteur photo ferait 12,1 mm.

Une autre modification intéressante du design de ce modèle concerne la partie inférieure de l’appareil, qui perd l’encoche du haut-parleur et la remplace par un emplacement pour carte SIM.

Il faut s’attendre à ce que Google annonce ses trois Pixel 9 à l’automne 2024. Google a toujours toujours l’habitude de lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme à cette période de l’année.