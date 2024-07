Google dévoile le gros bloc photo du Pixel 9 Pro

Google a décidé de dévoiler un aperçu de son Pixel 9 Pro… après les nombreuses fuites. C’est notamment l’occasion de voir le gros bloc photo à l’arrière du smartphone.

Dans une vidéo teaser de 30 secondes, Gemini écrit une lettre de rupture à votre « cher vieux téléphone ». Google met à nouveau l’accent sur le fait que la gamme Pixel 9 « semble réellement magique » et qu’elle n’est « pas simplement la même vieille chose ».

Le Pixel 9 Pro n’est plus plongé dans l’ombre, mais dans la couleur porcelaine, avec pour slogan « Oh salut, IA ». On peut noter la texture mate/grainée autour du capteur photo.

Un élément qui saute aux yeux ici est la taille du bloc photo. Il est plus qu’imposant. On retrouve plusieurs capteurs, ainsi que le flash.

Google a également partagé une poignée d’autres clichés de l’appareil. Le Google Store laisse entrevoir une « toute nouvelle ère de téléphones » avec un bouton proéminent pour « Discuter avec Gemini » sur la page du Pixel 9 Pro qui s’ouvre juste sur gemini.google.com.

Google a déjà dit que ses Pixel 9 seront officialisés le 13 août lors d’une conférence, qui devrait également dévoiler la date de sortie pour Android 15. Les fuites montrent qu’il y aura quatre smartphones : Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold.