Google Pixel 9 : les prix en France se dévoilent et ils sont en hausse

C’est le 13 août que Google présentera ses Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Aujourd’hui, les prix des différents smartphones pour la France ont fuité grâce au leaker billbil-kun et ils sont malheureusement en hausse par rapport à la génération actuelle.

Voici donc les différents prix pour les modèles, en commençant par le Pixel 9 :

128 Go : Obsidian (Noir Volcanique), Porcelain (Porcelaine), Cosmo et Mojito. Prix : 899 euros

256 Go : Obsidian (Noir Volcanique), Porcelain (Porcelaine), Cosmo et Mojito. Prix : 999 euros

Le Pixel 9 Pro :

128 Go : Obsidian, Porcelain, Hazel (Vert Sauge) et Pink (Rose). Prix : 1 099 euros

256 Go : Obsidian, Porcelain, Hazel et Pink. Prix : 1 199 euros

512 Go : Obsidian et Hazel. Prix : 1 329 euros

Google Pixel 9 Pro XL :

128 Go : Obsidian, Porcelain et Hazel. Prix : 1 199 euros

256 Go : Obsidian, Porcelain, Hazel et Pink. Prix : 1 299 euros

512 Go : Obsidian, Porcelain et Hazel. Prix : 1 429 euros

1 To : Obsidian. Prix : 1689 euros

Et enfin, le Pixel 9 Pro Fold :

256 Go : Obsidian et Porcelain : Prix : 1 899 euros

512 Go : Obsidian et Porcelain : Prix : 2 029 euros

Comme nous pouvons le voir, les Pixel 9 Pro avec 256 et 512 Go voient leurs prix augmenter (entre 30 et 40 euros) par rapport au Pixel 8 Pro. Aussi, le Pixel 9 prend 100 euros de hausse par rapport au Pixel 8.

Au-delà du prix, il y a une bonne nouvelle concernant Pixel 9 Pro Fold. Le smartphone pliable sera disponible en France, contrairement au modèle actuel qui est uniquement proposé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon.

Rendez-vous donc le 13 août pour découvrir toute la gamme et des hausses de prix.