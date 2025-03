Pixel 9a : Google dévoile la date de sortie pour la France et les autres pays

Google a déjà présenté le Pixel 9a, mais la date de sortie est seulement communiquée aujourd’hui. Cela s’explique par un problème au niveau de la production, ce qui a obligé le groupe a changé ses plans à la dernière minute.

Le calendrier de sortie du Pixel 9a est découpé en trois :

10 avril : Canada, États-Unis et Royaume-Uni

14 avril : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse

16 avril : Australie, Inde, Malaisie, Singapour et Taïwan

Comme nous pouvons le voir, la sortie se fait certes en plusieurs vagues, mais elles sont finalement rapprochées. Seulement six jours séparent la première vague et la dernière. Pour la France et plusieurs pays européens, ce sera le 14 avril. À noter qu’il y a également le Japon qui aura le droit au smartphone, mais Google parle uniquement d’une sortie prochaine, sans donner une date de sortie exacte.

Voici les caractéristiques techniques du Pixel 9a qui débute à 549 euros :