IA : le Wall Street Journal porte plainte contre Perplexity qui utilise ses contenus

News Corp, le groupe qui contrôle notamment le Wall Street Journal et le New York Post, a porté plainte contre Perplexity, une start-up d’intelligence artificielle générative, accusée, comme OpenAI (ChatGPT) par d’autres journaux, de piller leur propriété intellectuelle.

Perplexity combine un assistant d’IA et un moteur de recherche pour trouver des informations sur le Web, comme Google, et fournir des réponses aux questions des utilisateurs, comme ChatGPT. Mais selon News Corp, la start-up se sert, entre autres, des articles de ses médias pour alimenter son service.

Perplexity « prétend fournir à ses utilisateurs des informations précises et actualisées sur une plateforme qui, selon ses propres termes, permet aux utilisateurs de sauter les liens vers les sites Web des publications originales », déclare News Copr dans sa plainte déposée à New York. Mais Perplexity « se livre à des copies illégales massives des articles protégés par le droit d’auteur des éditeurs » et « détourne les clients et les revenus essentiels » des publications.

Fondée il y a deux ans et soutenue par Jeff Bezos (fondateur d’Amazon), Perplexity génère des revenus grâce à des abonnements payants pour les particuliers et a récemment lancé une version pour les entreprises. Début octobre, le New York Times avait aussi exigé de Perplexity qu’elle cesse de piller indûment ses contenus sous peine de poursuites.

La start-up avait contesté les accusations du New York Times, estimant « qu’aucun organe ne détient de droits de propriété intellectuelle sur des faits, selon la législation ». Le quotidien américain a déjà déposé plainte en décembre contre OpenAI et Microsoft pour violation des droits d’auteur.

Plusieurs médias ont choisi de signer des accords de licence pour leurs contenus avec des sociétés d’IA générative, dont News Corp, propriétaire du Wall Street Journal et du New York Post, avec OpenAI. D’après la nouvelle plainte, Perplexity a ignoré la requête pour mettre en place un partenariat similaire.

Les plaignants demandent des réparations et la destruction de toute base de données contenant des articles tirés de leurs publications.