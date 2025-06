Les imprimantes Brother ont 8 failles de sécurité, une mise à jour corrective est disponible

Les chercheurs en sécurité de Rapid7 ont identifié huit failles de sécurité majeures touchant un nombre considérable d’imprimantes Brother. Ces vulnérabilités concernent 689 modèles différents de la marque, mais également des appareils Fujifilm Business, Ricoh, Toshiba et Konica Minolta.

L’ampleur de cette découverte est particulièrement préoccupante puisque la quasi-totalité des imprimantes Brother semble concernée. Face à cette situation, le constructeur a publié un document PDF détaillant les modèles affectés et les vulnérabilités correspondantes. Cette liste exhaustive couvre aussi bien les imprimantes à jet d’encre que les modèles laser.

Il faut mettre à jour son imprimante Brother

Brother a rapidement réagi en proposant des mises à jour du firmware pour de nombreux modèles. Le PDF indique pour chaque imprimante si un correctif est disponible dans la colonne « Updated

Firmware ». Les utilisateurs peuvent alors télécharger l’utilitaire de mise à jour depuis le site officiel de la marque ou vérifier directement via l’interface d’administration de leur appareil.

Cependant, la situation reste complexe car la vulnérabilité la plus critique ne peut pas être entièrement corrigée par un simple correctif logiciel. Rapid7 souligne que cette faille permet à un pirate non authentifié de contourner les protections et de générer le mot de passe administrateur par défaut. Si ce dernier n’a pas été modifié, l’attaquant obtient alors un accès complet à l’interface d’administration.

Brother insiste donc sur un point crucial : changer immédiatement le mot de passe administrateur par défaut constitue une mesure de protection essentielle. Cette action doit être effectuée même après l’installation des mises à jour firmware.

Solutions de contournement en attendant les correctifs

Pour les imprimantes ne disposant pas encore de mise à jour, Brother propose plusieurs solutions temporaires selon la faille de sécurité. Ces mesures peuvent toutefois limiter certaines fonctionnalités :

CVE-2017-9765 : désactiver les services Web pour périphériques (WSD)

CVE-2024-2169 : désactiver le protocole de transfert de fichiers trivial (TFTP)

CVE-2024-51977 : aucune solution de contournement disponible

CVE-2024-51978 : modifier le mot de passe administrateur par défaut

CVE-2024-51979 : modifier le mot de passe administrateur par défaut

CVE-2024-51980 : désactiver les services Web pour périphériques (WSD)

CVE-2024-51981 : désactiver les services Web pour périphériques (WSD)

CVE-2024-51982 : aucune solution de contournement disponible

CVE-2024-51983 : désactiver les services Web pour périphériques (WSD)

CVE-2024-51984 : modifier le mot de passe administrateur par défaut

Il convient de noter que toutes ces vulnérabilités nécessitent une connexion réseau ou Internet pour être exploitées. Les utilisateurs qui maintiennent leurs imprimantes hors ligne ou ont désactivé ces fonctionnalités dans les paramètres peuvent être partiellement protégés contre certaines de ces failles.

Brother recommande aux utilisateurs de consulter régulièrement la page d’assistance pour vérifier la disponibilité de nouvelles mises à jour, particulièrement pour les vulnérabilités ne disposant pas encore de solution de contournement.