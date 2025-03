Brother dément verrouiller ses imprimantes qui utilisent des cartouches tierces

L’utilisation de cartouches d’encre tierces dans les imprimantes a toujours été un sujet sensible dans l’industrie. De grandes marques comme HP et Canon ont été au centre de controverses liées à la restriction de ces cartouches non officielles, allant jusqu’à bloquer leur utilisation. Aujourd’hui, c’est au tour de Brother de faire face à des accusations similaires, bien que l’entreprise nie fermement ces allégations.

Des accusations visant Brother et les cartouches

Des clients de Brother ont exprimé leur mécontentement après la mise à jour du firmware W1.56, qui aurait, selon certains, rendu des imprimantes (dont le modèle MFC-L3750CDW) inutilisables lorsque des cartouches d’encre non officielles sont installées. Un utilisateur de Reddit, par exemple, a rapporté que la fonction d’enregistrement automatique des couleurs était soudainement bloquée après cette mise à jour. Le service client de Brother aurait même confirmé que « l’imprimante ne fonctionne pas sans une cartouche de toner d’origine ». D’autres utilisateurs ont vécu des expériences similaires, alimentant ainsi les accusations de la part de la communauté en ligne.

La marque dément

Cependant, Brother a fermement rejeté ces accusations, indiquant à Ars Technica :

Nous sommes conscients des fausses allégations récentes suggérant qu’une mise à jour du firmware de Brother pourrait avoir restreint l’utilisation de cartouches d’encre tierces. Soyez assurés que les mises à jour du firmware de Brother ne bloquent pas l’utilisation de cartouches d’encre tierces dans nos machines. Les imprimantes Brother ne dégradent pas intentionnellement la qualité d’impression en fonction de l’utilisation d’une cartouche d’encre ou de toner authentique ou non authentique. Brother ne peut pas vérifier la qualité d’impression qui résultera de l’utilisation d’une cartouche tierce compatible avec une imprimante Brother. Nous nous efforçons d’identifier la source de ces fausses allégations afin de garantir que nos clients disposent d’informations exactes.

Ainsi, bien que l’affaire soulève des questions sur la compatibilité entre imprimantes et cartouches tierces, Brother continue de maintenir que ses produits sont conçus pour offrir une qualité d’impression optimale, quel que soit le type de cartouche utilisé.