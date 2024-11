HP est accusé d’obsolescence programmée pour les cartouches d’encre d’imprimante

L’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) a déposé une plainte contre HP, l’accusant de mettre en place des pratiques d’obsolescence programmée via ses cartouches d’encre, tout en entravant leur réutilisation.

De l’obsolescence programmée avec les cartouches d’encre chez HP

Cette plainte, déposée à Paris, fait suite à des accusations sérieuses : HP serait responsable de l’activation de logiciels qui rendent ses cartouches obsolètes après un certain temps ou les empêchent d’être rechargées efficacement, ce qui génère des gaspillages et nuit à l’environnement

Selon l’association HOP, HP adopterait une série de stratégies opaques pour limiter la durée de vie de ses cartouches. Un des points les plus critiques est l’utilisation de puces et de logiciels embarqués qui bloquent l’utilisation de cartouches d’encre non authentiques, mais aussi celles de la marque HP qui auraient été rechargées par des prestataires tiers. Ces actions, selon HOP, se font souvent sans que le consommateur en soit informé, conduisant parfois à rendre l’imprimante ou le scanner inutilisables.

HOP dénonce également une autre tactique de HP, à savoir la mise à jour régulière des cartouches qui rend obsolètes des lots entiers sous prétexte d’amélioration. Cela, estime l’association, conduit à un gaspillage massif de ressources, tant matérielles que financières, sans parler de l’impact environnemental. Par ailleurs, HOP critique la politique de réduction progressive de la quantité d’encre contenue dans les cartouches, tout en augmentant les prix, créant ainsi une situation où le prix du litre d’encre peut atteindre des sommets vertigineux, jusqu’à 7 500 euros.

Une pétition en ligne est lancée

Cette plainte s’inscrit dans un contexte où des enquêtes similaires sont en cours en France. Par exemple, Epson et Apple ont également été accusés de pratiques liées à l’obsolescence programmée. En 2020, Apple avait d’ailleurs été contraint de payer une amende de 25 millions d’euros pour des pratiques commerciales trompeuses.

HOP espère qu’une enquête préliminaire sera ouverte contre HP, afin de mettre fin à ces pratiques jugées illégales et préjudiciables pour les consommateurs. Pour soutenir cette action, l’association a lancé une pétition en ligne.