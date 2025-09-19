TENDANCES
Fin des réseaux 2G et 3G : il y a près de 6 millions de cartes SIM actives
Actualité Mobiles et Tablettes

Fin des réseaux 2G et 3G : il y a près de 6 millions de cartes SIM actives

19 Sep. 2025 • 17:22
1

Alors que les opérateurs préparent l’arrêt de leurs réseaux mobiles 2G et 3G, l’Arcep, le gendarme des télécoms, tire la sonnette d’alarme. Un nouvel observatoire révèle qu’au deuxième trimestre de 2025, 5,9 millions de cartes SIM étaient encore utilisées dans des terminaux uniquement compatibles avec ces anciennes technologies.

Antenne Mobile

Un parc d’appareils encore très important

Les données publiées par l’Arcep, recueillies auprès de Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR, montrent que la transition est loin d’être achevée. Fin juin 2025, ce parc de 5,9 millions de cartes SIM se répartissait en deux catégories principales.

  • D’une part, 2,7 millions de cartes SIM (soit 45 % du total) sont utilisées dans des appareils dédiés aux services voix, SMS et Internet mobile, comme les téléphones et les tablettes. Parmi celles-ci, 1,6 million fonctionnent uniquement en 2G et 1,1 million en 2G/3G.
  • D’autre part, 3,2 millions de cartes SIM (soit 55 %) équipent des terminaux pour des services de Machine to Machine (M2M). Cela inclut notamment des systèmes d’alarme, de télésurveillance ou de téléassistance. Sur ce total, 1,2 million d’appareils sont exclusivement 2G et 2 millions sont compatibles 2G/3G.

On peut également souligner qu’il y a le cas des ascenseurs avec téléalarmes uniquement en 2G, ce qui inquiète la profession.

Une baisse notable mais une vigilance nécessaire

Malgré ces chiffres élevés, le nombre total de cartes SIM concernées a tout de même diminué d’environ un tiers en un an. Pour le secteur de Machine to Machine en particulier, une baisse de plus de 18 % a été observée entre décembre 2024 et juin 2025. Cependant, l’Arcep reste particulièrement attentive à la situation. Le régulateur souligne l’importance des actions menées par les opérateurs pour sensibiliser leurs clients à l’arrêt imminent de la 2G et de la 3G.

Le nouvel observatoire trimestriel a justement pour but de suivre l’évolution de ce parc d’appareils. Il permettra d’assurer un suivi précis de la migration et d’évaluer l’efficacité des campagnes d’information et d’accompagnement mises en place par les opérateurs pour aider leurs clients à anticiper cette transition technologique majeure.

Selon les dernières informations en date, la fin de 2G sera une réalité à la fin 2026. Pour la 3G, ce sera d’ici 2029.

