Le film Star Wars par Kevin Feige (Marvel) est abandonné

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, devait s’occuper d’un film Star Wars, mais le projet a été abandonné. Il l’a révélé à l’occasion d’une interview avec Entertainment Tonight lors de l’avant-première de The Marvels.

Pas de Star Wars par Kevin Feige

Lorsqu’on lui demande si un film Star Wars est en cours de réalisation, Kevin Feige détourne la question avec humour en disant « N’importe quel film Star Wars ? », avant d’être mis au pied du mur. Il répond alors simplement « Non » avec un sourire en coin, confirmant le sort d’une partie de la production cinématographique de Star Wars qui a longtemps fait l’objet de rumeurs et de confusion.

Le projet d’un film Star Wars a été annoncé pour la première fois en 2019. Mais il n’y a eu aucune nouvelle en l’espace de quatre ans, si ce n’est que Kevin Feige s’occupait du scénario.

C’est loin d’être le premier film Star Wars annulé. Il y a beaucoup d’abandons en réalité, dont celui avec Patty Jenkins et celui avec les réalisateurs de la série Game of Thrones. Il y a aussi le cas de la trilogie avec Rian Johnson qui n’est pas officiellement abandonnée, mais qui semble malgré tout de l’histoire ancienne tellement le projet n’avance pas depuis des années.

Trois films prévus

Mais des films Star Wars vont tout de même voir le jour. Lucasfilm en a annoncé trois en avril avec James Mangold, Dave Filoni et Sharmeen Obaid-Chinoy à la réalisation. Le film de James Mangold remontera à l’aube des Jedi, tandis que celui de Dave Filoni se concentrera sur la Nouvelle République et conclura les histoires interconnectées racontées dans The Mandalorian, Le Livre of Boba Fett, Ahsoka et d’autres séries Disney+. Le film de Sharmeen Obaid-Chinoy se déroulera après les événements de L’Ascension de Skywalker et mettra en scène Daisy Ridley dans le rôle de Rey, alors qu’elle construit un nouvel Ordre Jedi.