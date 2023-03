Le créateur de Peaky Blinders s’attelle au scénario du prochain Star Wars

Le prochain film Star Wars devait initialement être scénarisé par un tandem prestigieux, soit Damon Lindelof (Lost, The Leftovers, Watchmen) et Justin Britt-Gibson (The Strain), mais Disney a préféré changer son fusil d’épaules : Steven Knight, le créateur de la série culte Peaky Blinders, a finalement été choisi pour écrire le script le film. Comme par le plus grand des hasards, ce choix du scénariste britannique intervient quelques semaines à peine avant la Star Wars Celebration qui se déroulera à Londres du 7 au 10 avril.

Si le scénario du film sera bien assuré par une pointure, ce n’est pas tout à fait le cas de la réalisation, confiée à Sharmmen Obaid-Chinoy. On doit à cette dernière la série Miss Marvel, qui a récolté un score IMDB moyen (6,2) et des avis spectateurs encore plus durs (une seule recommandation sur dix avis). La prudence s’impose donc, sachant que Disney ne semble plus trop savoir comment avancer au sein de la franchise Star Wars, du moins concernant les longs métrages. Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker est sorti dans les salles en 2019, et Disney a fixé une date de sortie pour le prochain film au 19 décembre 2025. 6 ans à attendre donc depuis le dernier Star Wars, c’est plus de temps qu’il n’avait fallu pour réaliser les trois films de la troisième trilogie (2015-2019). Dur.

La situation est bien évidemment très différente concernant les séries Star Wars destinées à Disney+ (The Mandalorian, Star Wars : Visions ou bien encore Andor), à croire que les longs métrages sur la franchise ne motivent plus vraiment Disney.