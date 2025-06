SFR RED lance un forfait 5G avec 300 Go à moins de 10 €

SFR RED a décidé de frapper fort avant les vacances en proposant un forfait 5G qui embarque 300 Go pour Internet et qui coûte moins de 10 €/mois. Cela s’ajoute aux autres offres disponibles.

300 Go en 5G pour 9,99 €/mois

Dans le détail, le forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 300 Go avec le support de la 5G. Bien sûr, vous pouvez aussi l’utiliser si votre smartphone n’est pas compatible 5G, mais vous capterez la 4G dans ce cas.

Pour ce qui est de l’usage en Europe et dans les DOM, on retrouve là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Pour Internet, le quota est de 33 Go, ce qui est confortable pour beaucoup de personnes.

Le forfait 5G avec 300 Go est au prix de 9,99 €/mois et il est disponible sur le site de SFR RED.

Si le volume d’Internet est beaucoup trop important pour vous, vous pouvez vous rabattre sur le forfait à 200 Go à 7,99 €/mois. Il y a également un forfait 50 Go (4G) à 4,99 €/mois ou bien 2 Go (4G) à 1,99 €/mois.

Et du côté de la concurrence ? Sosh propose un forfait 200 Go à 9,99 €/mois. Il y a aussi des offres dès 4,99 €/mois. Du côté de Bouygues Telecom avec B&You, on retrouve aussi 200 Go pour 9,99 €/mois. Et chez Free Mobile, le prix est de 8,99 €/mois pendant un an avant de passer à 19,99 €/mois.