Snapdragon X : Qualcomm officialise son processeur ARM pour PC, concurrent des Apple Silicon

C’était en gestation depuis plusieurs années : Qualcomm vient enfin d’officialiser le Snapdragon X (auparavant Snapdragon 8cx Gen 4), un processeur ARM pour PC conçu par d’anciens ingénieurs d’Apple qui avaient été récupérés via le rachat de la startup Nuvia. Et cette fois, Qualcomm pourrait bien être en mesure de concurrencer les performances des SoC d’Apple, ce qui n’avait pas vraiment été le cas avec la gamme Snapdragon pour mobiles, à la traine derrière les Ax des iPhone et des iPad. Outre Apple, et au delà de l’architecture ARM, Qualcomm devra aussi donner le change face aux Meteor Lake d’Intel et aux nouveaux Ryzen d’AMD pour portables.

Pour l’instant, Qualcomm a juste confirmé le nom de son nouveau SoC : les détails du Snapdragon X seront probablement précisés lors du Qualcomm Summit qui se tiendra du du 24 au 26 octobre à Hawaï. Les quelques fuites sur le Snapdragon X indiquent que ce dernier intègrera des cœurs Oryon et qu’il sera décliné en deux versions, une avec 12 cœurs (dont 8 cœurs performance) et l’autre avec 8 cœurs (dont 4 cœurs performance et 4 cœurs consommation). Le Snapdragon X devrait faire son apparition dans les PC portables durant le premier semestre 2024.