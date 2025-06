Microsoft bloque Google Chrome sur Windows avec son contrôle parental

Depuis le début du mois, la fonctionnalité Microsoft Family Safety, utilisée par les parents et les écoles pour contrôler et filtrer l’accès au Web, bloque Chrome sur Windows. Ce problème, signalé dès le 3 juin et que se veut toujours d’actualité, empêche certains utilisateurs d’ouvrir le navigateur de Google ou provoque sa fermeture intempestive

Un bug ciblant spécifiquement Chrome

Microsoft a un bug dans son outil Family Safety qui affecte uniquement Chrome, laissant d’autres navigateurs comme Firefox ou Opera intacts. « Notre équipe a enquêté sur ces signalements et a identifié la cause de ce comportement », explique Ellen T., un employé de l’assistance de Chrome. « Pour certains utilisateurs, Chrome ne peut pas fonctionner lorsque Microsoft Family Safety est activé ». Une solution temporaire consiste à renommer le fichier Chrome.exe en Chrome1.exe ou à désactiver le filtrage des sites inappropriés dans Family Safety, mais cela expose les enfants à un accès Internet sans restriction.

Ce bug, qui persiste depuis plus de deux semaines, n’a pas encore de correctif officiel. Un ingénieur de Chromium a indiqué le 10 juin dans un fil de suivi des bugs : « Nous n’avons aucune nouvelle de Microsoft concernant un correctif. Ils ont fourni des conseils aux utilisateurs qui les contactent, mais cela n’a probablement qu’un effet limité ».

Bien que ce problème pourrait être un bug involontaire, Microsoft a un historique de pratiques visant à détourner les utilisateurs de Chrome au profit de son navigateur Edge. Parmi celles-ci, des pop-ups intrusifs, des invites trompeuses, des réponses IA biaisées et même une tentative de faire croire aux utilisateurs qu’ils effectuaient une recherche sur Google via Bing.

En attendant, Microsoft n’a pas communiqué de date pour la résolution de ce bug, laissant les utilisateurs de Family Safety dans l’incertitude. Les écoles et les parents doivent choisir entre contourner le problème, au risque de désactiver les protections, ou attendre un correctif. Ou bien ils peuvent utiliser un autre navigateur comme… Microsoft Edge.