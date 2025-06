Le développeur de Gorn porte les Tortues Ninja sur Meta Quest et Steam VR (teaser)

Les Tortues Ninja débarquent sur le Quest (et sur Steam VR). Beyond Frames Entertainment, à qui l’on doit l’excellent et très drôle Gorn, est en charge du développement de Teenage Mutant Ninja Turtles : Empire City, un jeu VR au style cartoon qui permettra d’incarner l’un des 4 super-héros en solo ou en coop (jusqu’à trois joueurs). Le déplacement dans la ville se fera en mode « Parkour », et l’on disposera de l’arsenal propre à chaque personnage (le katana de Leonardo, les nunchaku de Michelangelo, le bo de Donatello ou les sais de Raphael).



Le scénario tient sur un timbre poste : Shredder n’est plus là, et nos valeureuses Tortues Ninja doivent désormais en découdre avec le clan des Foot.Le studio promet des combats précis et rapides en vue à la première personne, et on est plutôt très optimiste sur ce point au vu de la solidité du gameplay de Gorn (malgré l’orientation humoristique de ce dernier titre). Le teaser ne montre encore aucune phase de gameplay et il en va de même des quelques screenshots disponibles sur le descriptif du jeu. Ces images rencardent tout de même sur l’aspect très cartoon du jeu, une direction artistique là encore parfaitement maitrisée pour Gorn. Teenage Mutant Ninja Turtles : Empire City sera disponible quelque part en 2026 sur Meta Quest 2, 3, 3S, Pro ainsi que sur PCVR via Steam VR. Oui, il n’y a pas de version PSVR 2 prévue.