Nintendo : des ventes records pour la Switch, et le CEO d’Illumination au conseil d’administration

Nombre de médias spécialisés JV ont pris l’habitude de présenter la PS4 comme la grande vainqueur de la gen actuelle. Mais est-ce vraiment le cas ? Nintendo vient d’afficher les chiffres de ventes de la Nintendo Switch pour le Q1 2021. Ces derniers sont spectaculaires : 4,73 millions de Nintendo Switch ont trouvé preneur sur le premier trimestre de l’année, soit deux fois plus que les précédentes prévisions de Nintendo. Les ventes de Switch sont aussi en croissance de 44% par rapport au Q1 2020. Sur l’ensemble de son année fiscale, Nintendo est parvenu à écouler 28,83 millions de Switch (Switch et Switch Lite), soit un bond de 37% par rapport à la période précédente. Depuis son lancement, la Nintendo Switch s’est vendue à 84,59 millions d’exemplaires, et n’est plus qu’à quelques encablures du record de la Wii.

Malgré la pénurie de composants, Nintendo espère pouvoir vendre 25,5 millions de Switch sur sa prochaine année fiscale. Le compte est bon : la Switch atteindrait les 110 millions de ventes à la fin de l’année 2022. Avec un tel score en vue, il semble désormais un brin exagéré de désigner la PlayStation 4 comme l’unique « grande » vainqueur de la gen. Outre les ventes de consoles, 230 millions de jeux Switch se sont écoulés en 2020.

Les Minions au conseil d’administration de Nintendo

Autre info, Chris Meledandri, CEO d’Illumination (Minions, Moi Moche et Méchant), vient de rejoindre le conseil d’administration de Nintendo. On rappelle ici qu’Illumination réalise actuellement un film d’animation sur Mario, dont la sortie est prévue pour 2022.