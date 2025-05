Minecraft n’est plus disponible sur les supports VR/XR

C’était annoncé depuis l’an dernier, mais Microsoft aura finalement pris son temps : Minecraft n’est plus disponible ni jouable sur l’ensemble des plateformes VR ou XR du marché, ce qui est bien dommage sachant que le jeu (et ce genre de jeu en général) se prête bien à priori à l’affichage en VR. Le retrait de Minecraft a été confirmé aujourd’hui dans les notes de mises à jour du jeu (édition Bedrock).

Initialement, les versions VR du jeu devaient être retirées des boutiques et des serveurs au mois de mars (si l’on en croit en tout cas des notes de mise à jour datant d’octobre), mais le studio Mojang aura donc laissé quelques semaines supplémentaires aux joueurs pratiquant encore Minecraft avec leurs casques Meta Quest ou PCVR. Retirer de la VR un monument comme Minecraft n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour une technologique VR/XR qui peine encore à se démocratiser. Les plateformes de ce type ont en effet besoin de titres forts pour justifier leur existence face aux supports classiques (consoles, PC, mobile), et c’est malheureusement tout l’inverse qui se passe, entre le désengagement de Sony (qui ne développe plus aucun jeu pour son PSVR 2 depuis plus d’un an), et la frilosité des gros studios à développer quoi que ce soit en VR/XR.