Minecraft : le jeu phénomène va désormais se décliner… en parcs à thème

L’ultra populaire Minecraft va franchir une nouvelle étape en s’implantant dans des parcs d’attractions grâce à un partenariat entre Mojang et le géant du secteur Merlin Entertainment. Les deux sociétés vont investir 110 millions de dollars afin de créer les premières zones thématiques permanentes dédiées à Minecraft, sous le projet « Adventures Made Real ». Les premiers parcs ouvriront leurs portes entre 2026 et 2027 aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec des zones thématiques remplies d’attractions immersives comme des montagnes russes inspirées des chariots de mine du jeu, ainsi que des décors grandeur nature, des boutiques et des restaurants eux aussi thématisés.

En complément, les visiteurs pourront séjourner dans un complexe hôtelier dédié, Minecraft Village, composé de maisons cubiques emblématiques du jeu entourées d’espaces verts et d’aires de jeu. Assez nettement inspiré par le succès des parcs à thème Super Nintendo World, le projet Adventures Made Real se fixe donc pour objectif d’offrir une immersion totale dans l’univers de Minecraft. Au vu du passif de Merlin Entertainment (on leur doit le parc Legoland), cela ne semble pas hors de portée, même s’il y aura fort à faire pour concurrencer l’Epic Universe, l’autre parc à thème dédié au jeu vidéo.