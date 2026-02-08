TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Amazon va utiliser l’IA pour réduire les coûts de ses séries et films
Culture Geek

Amazon va utiliser l’IA pour réduire les coûts de ses séries et films

4 min.
8 Fév. 2026 • 8:15
0

Amazon MGM Studios met en place un « AI Studio » et prévoit une bêta fermée en mars pour tester des outils d’intelligence artificielle capables de réduire les coûts et d’accélérer certaines étapes dans la création des films et séries. L’initiative vise aussi à donner aux équipes de création un contrôle plus fin, alors que l’industrie redoute des pertes d’emplois et une transformation durable des métiers.

Amazon Prime Video Logo

À la manœuvre, un dirigeant chevronné du divertissement, à savoir Albert Cheng qui pilote une équipe dédiée au développement de ces nouveaux outils IA. Amazon prévoit d’inviter des partenaires de l’industrie dans le programme de test en mars, avec des résultats attendus en mai.

Albert Cheng présente auprès de Reuters l’AI Studio comme une structure de type start-up. Le groupe est surtout composé d’ingénieurs produit et de scientifiques, avec une part plus réduite de profils créatifs et business.

Amazon assume publiquement ce virage IA dans un contexte de budgets qui augmentent pour les films/séries et limitent le nombre de projets pouvant être financés. L’objectif affiché est d’accélérer certains processus pour produire davantage, plus vite et avec davantage d’efficience.

Amazon promet que l’IA ne remplacera pas les humains

Albert Cheng met en avant un point clé : l’IA pour accélérer, mais pas pour effacer la part humaine. Il déclare : « Nous sommes convaincus que l’IA peut accélérer l’innovation et les aspects uniques que les êtres humains apportent à la création, mais qu’elle ne les remplacera pas ».

Amazon Prime Video Nouvelle Interface Juillet 2024

Cette promesse répond à une inquiétude déjà forte du côté d’Hollywood, où les acteurs et actrices disent craindre que l’IA rende certains emplois obsolètes. Amazon insiste donc sur un point d’organisation : scénaristes, réalisateurs, acteurs et concepteur de personnages resteront impliqués à chaque étape, l’IA étant présentée comme un outil pour soutenir la créativité.

Le contexte social et industriel est d’autant plus sensible qu’Amazon pousse l’IA dans presque toutes ses divisions. L’entreprise lie aussi cette dynamique à des résultats obtenus grâce à l’IA, en citant comme élément de contexte la suppression d’environ 30 000 postes depuis octobre. Certaines coupes ont aussi touché Prime Video, son service de streaming vidéo.

Déjà des collaborations avec plusieurs personnes

Le cœur technique du projet est décrit comme le « dernier kilomètre » : combler l’écart entre des outils IA grand public et le niveau de contrôle granulaire qu’exigent des contenus cinématographiques. Parmi les cibles explicites, il y a le fait d’améliorer la cohérence d’un personnage d’un plan à l’autre et d’intégrer ces capacités à des outils créatifs standards de l’industrie.

Amazon compte s’appuyer sur sa division Amazon Web Services (AWS) et travailler avec plusieurs fournisseurs de grands modèles de langage (LLM) pour élargir les choix disponibles en préproduction et en postproduction. Albert Cheng souligne aussi deux exigences qui conditionnent l’adoption : protéger la propriété intellectuelle et éviter que des contenus générés pour un film ou une série soient « absorbés » dans d’autres modèles d’IA.

Pour explorer les usages, l’AI Studio travaille avec plusieurs profils identifiés. Il y a le producteur Robert Stromberg et sa société Secret City, Kunal Nayyar et sa société Good Karma Productions, ainsi que Colin Brady, ancien animateur chez Pixar et ILM. Amazon cite enfin sa série La Maison de David comme exemple. Pour la saison 2, le réalisateur Jon Erwin a combiné l’IA et les prises de vues réelles afin de créer des scènes de bataille, en assemblant les deux pour élargir l’ampleur des séquences à moindre coût.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Netflix Logo Smartphone Geekeries

Netflix dévoile les séries et films les plus regardés en 2025

netflix aout 2025 Geekeries

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en août 2025

netflix mai 2025 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mai 2025

netlfix fevrier 2026 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2026

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

TerraMaster D1 SSD Pro

Test TerraMaster D1 SSD Pro : notre avis sur ce boîtier SSD NVMe Thunderbolt 5/USB4 80 Gbit/s

7 Fév. 2026 • 22:38
0 Tests

Le stockage externe est entré dans une nouvelle phase : celle où la connectique n’est plus seulement un plus, mais un goulot...

Microsoft Logo

Données de santé : la France abandonne Microsoft, préférant un cloud souverain

7 Fév. 2026 • 8:00
2 Internet

Le Health Data Hub, à savoir le grand entrepôt français de données de santé pour la recherche, va quitter les data...

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Les Français changent moins d’opérateur, malgré les forfaits sans engagement

6 Fév. 2026 • 19:50
5 Mobiles / Tablettes

La mobilité des abonnés mobiles français marque le pas malgré les forfaits sans engagement. Selon le dernier observatoire de...

Bitcoin Pieces

Le Bitcoin s’effondre et perd 50% de sa valeur d’il y a quelques mois à peine

6 Fév. 2026 • 19:30
0 Business

Le marché des cryptomonnaies traverse une zone de (très) fortes turbulences. Le bitcoin est ainsi brièvement passé sous les 63...

Flickr Logo

Flickr confirme un piratage avec le vol de données d’utilisateurs

6 Fév. 2026 • 18:47
0 Internet

Flickr a notifié ses utilisateurs d’une brèche de sécurité ayant exposé leurs noms réels, adresses e-mail...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro : Apple teste une ouverture variable et un meilleur téléobjectif

iPhone 18 Pro : Apple teste une ouverture variable et un meilleur téléobjectif

8 Feb. 2026 • 7:00

image de l'article Test TerraMaster D1 SSD Pro : notre avis sur ce boîtier SSD NVMe Thunderbolt 5/USB4 80 Gbit/s

Test TerraMaster D1 SSD Pro : notre avis sur ce boîtier SSD NVMe Thunderbolt 5/USB4 80 Gbit/s

7 Feb. 2026 • 22:41

image de l'article iPhone 17 : une nouvelle pub d’Apple vante les selfies de groupe

iPhone 17 : une nouvelle pub d’Apple vante les selfies de groupe

7 Feb. 2026 • 21:08

image de l'article Apple célèbre Safari qui a fait un bond pour la compatibilité Web entre navigateurs

Apple célèbre Safari qui a fait un bond pour la compatibilité Web entre navigateurs

7 Feb. 2026 • 7:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site