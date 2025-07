Au Royaume-Uni, Spotify met en place un système de vérification de l’âge des utilisateurs

Spotify a récemment instauré en Royaume-Uni une procédure obligatoire de vérification d’âge par reconnaissance faciale, une mesure prise en conformité avec l’Online Safety Act et qui bloque des contenus NSFW aux mineurs (sans validation préalable). Pour confirmer l’âge, les utilisateurs doivent passer par Yoti, une solution d’identification tierce : une photo faciale est alors analysée pour estimer l’âge, et un document officiel (passeport, permis) peut être demandé en cas d’échec de la reconnaissance faciale. Spotify précise que si l’utilisateur ne peut pas prou­ver qu’il est majeur (13 ans étant l’âge minimum pour un compte), son compte sera désactivé avant d’être supprimé définitivement.

Cette mesure, étendue aux vidéos musicales étiquetées 18+, reflète le durcissement de la réglementation britannique visant à protéger les mineurs et s’inscrit dans un mouvement plus large touchant d’autres plateformes majeures comme Reddit, Discord ou X, toutes tenues désormais de se conformer sous peine de sanctions pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial . Évidemment, la simple utilisation d’un service de VPN suffit généralement à contourner le système de vérification d’âge, une « astuce » qui n’en sera peut-être plus une le jour où la majorité des pays sera dotée de systèmes équivalents.