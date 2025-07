Après le Royaume-uni, Xbox va étendre son système de vérification de l’âge à de nouveaux pays

Microsoft a annoncé i y a peu la mise en place d’un système de vérification de l’âge pour les comptes Xbox au Royaume-Uni, dans le cadre de la conformité à l’Online Safety Act, une loi britannique (entrée en vigueur en 2023) visant à protéger les mineurs contre les contenus inappropriés, comme le porno deepfake non consenti par exemple. Les joueurs britanniques déclarant avoir plus de 18 ans verront apparaître des notifications les incitant à vérifier leur âge. Cette étape reste facultative jusqu’au début de 2026, moment à partir duquel la vérification deviendra obligatoire pour conserver un accès complet aux fonctionnalités sociales de la plateforme telles que la communication vocale ou textuelle et les invitations de jeu. Les utilisateurs non vérifiés pourront toujours acheter des jeux, y jouer et débloquer des succès, mais leurs interactions sociales seront alors fortement restreintes.

Microsoft prévoit d’étendre ce système à d’autres régions, tout en précisant que les méthodes utilisées pourront varier selon les pays. Au Royaume-Uni, l’âge peut être vérifié par pièce d’identité, estimation faciale, opérateur mobile ou carte bancaire. La firme espère tirer des enseignements de cette première expérimentation avant de généraliser la démarche. A noter cependant que nombre d’experts soulignent les limites de ces dispositifs, souvent faciles à contourner avec des outils comme les VPN voire des photos truquées — certains petits malins ayant même réussi à déjouer le système de vérification de Reddit en utilisant le mode photo du jeu Death Stranding 2.