The Last of Us Complete voit le jour sur PS5

Naughty Dog vient d’annoncer le lancement de The Last of Us Complete sur PlayStation 5, une nouvelle compilation regroupant les deux volets de la célèbre franchise. Cette édition numérique coûte 109,99€ et propose The Last of Us Part I, remake sorti en 2022, ainsi que The Last of Us Part II Remastered, disponible depuis début 2024.

Dans sa description officielle, Naughty Dog promet une version définitive de l’histoire ayant inspiré la série TV. Le studio évoque notamment des améliorations graphiques et de gameplay rendues possibles grâce à la puissance de la PS5.

Une édition enrichie et tournée vers les fans

Outre les campagnes principales, ce bundle inclut l’ensemble des contenus additionnels publiés au fil des ans. Les joueurs retrouveront ainsi le DLC centré sur Ellie, ainsi que les nouveautés de Part II, à savoir les modes Sans retour et Niveaux perdus.

Pour les amateurs des jeux physiques, une Collector’s Edition sortira le 10 juillet prochain. Précommandable dès maintenant, elle comprendra entre autres un boîtier steelbook, les deux disques de jeu, les quatre numéros du comics The Last of Us: American Dreams, quatre illustrations lithographiques, et une lettre de remerciement signée par Neil Druckmann, le directeur de Naughty Dog.

Une saga culte, mais souvent revisitée

Depuis sa première sortie sur PS3 en 2013, The Last of Us a connu plusieurs itérations. Après une première version remastérisée sur PS4 en 2014, le jeu a bénéficié d’un remake sur PS5 en 2022. Sa suite, sortie en 2020, a également été remasterisée récemment. Les deux titres sont par ailleurs disponibles sur PC.

Malgré l’accueil critique globalement positif, ces nombreuses rééditions continuent de diviser. Certains saluent les efforts de modernisation, tandis que d’autres pointent une certaine lassitude face à des ressorties jugées trop fréquentes.