Marslink : SpaceX veut l’équivalent de Starlink… pour Mars

SpaceX planche sur un projet de constellation de satellites sur le modèle de Starlink… mais adapté à Mars ! La constellation Marslink devra ainsi répondre aux besoins futurs en matière de communication pour les missions martiennes. L’idée a été présentée à la NASA lors d’une réunion du Mars Exploration Program Analysis Group, réunion durant laquelle SpaceX a proposé de placer plusieurs satellites en orbite autour de Mars afin d’assurer une visibilité et une connectivité complètes pour les opérations au sol et en orbite. Le projet s’aligne sur l’autre grande ambition de SpaceX consistant à envoyer des équipages humains sur Mars et d’y établir des bases permanentes.

Pour rappel, SpaceX a déjà lancé plus de 7000 satellites Starlink et vise un objectif final de 42000 satellites en orbite terrestre, le service d’internet par satellites étant déjà opérationnel dans 102 pays. SpaceX n’est bien sûr pas la seule entreprise à faire des propositions à la NASA. Blue Origin a ainsi suggéré d’utiliser son remorqueur orbital Blue Ring pour effectuer diverses tâches dans l’espace, tandis que Lockheed Martin a proposé d’utiliser son vaisseau spatial MAVEN, lancé à l’origine pour étudier l’atmosphère de Mars, en le transférant sur une orbite de communication afin qu’il agisse comme le réseau Deep Space Network de la NASA.

Plus que jamais donc, l’agence spatiale américaine met l’accent sur la collaboration avec des partenaires commerciaux pour établir une présence humaine durable sur Mars, tirant parti de l’expertise du secteur privé pour les communications et la logistique. La NASA développe également de son côté des systèmes de communication optique à base de laser pour les futures missions spatiales, l’objectif étant là encore de créer une infrastructure robuste qui viendra épauler les premières missions de colonisation de la planète rouge.