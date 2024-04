La NASA a rétabli la communication avec Voyager 1

La célèbre sonde spatiale Voyager 1 dysfonctionnait depuis près de 5 mois, les paquets de données envoyées vers la Terre étant tout simplement illisibles car incohérents de bout en bout. Les ingénieurs de la NASA se sont démenés pour trouver une solution, et longtemps, on a pu croire que la partie était perdue : Voyager 1 allait désormais errer dans l’espace sans être « couté » par personne. C’était cependant mal connaitre la pugnacité des têtes pensantes de l’agence spatiale américaine, qui ont finalement identifié la source de ce gros bug, soit une défaillance critique au niveau du sous-système de données de vol (FDS). La puce en charge du stockage des données ne fonctionnait plus correctement, ce qui avait entrainé ces salves de données absurdes et incompréhensibles.

Les ingénieurs de la NASA se sont acharnés

Le 18 avril dernier, les ingénieurs de la NASA sont finalement parvenus à contourner ce problème, en divisant le code dédié au traitement des données afin de pouvoir le distribuer dans des zones mémoires encore saines du FDS. Il fallait encore pouvoir faire fonctionner ces parties de codes situées dans des zones disparates, ce que la NASA est parvenue à faire après des dizaines d’heures d’un travail acharné. Deux jours après l’envoi d’un signal radio vers Voyager 1, la sonde a renvoyé sa réponse, intelligible cette fois. Voyager 1 peut à nouveau communiquer avec la Terre.

Ce succès n’est pas encore total, car l’ensemble du code du FDS n’a pas été déplacé dans les zones mémoire. C’est le cas du module de programme en charge du traitement des données scientifiques, qui devra donc lui aussi être déménagé avant que Voyager 1 puisse de nouveau enrichir nos connaissances sur l’univers.