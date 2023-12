La sonde spatiale Voyager 1 envoie vers la Terre des données inintelligibles

C’était malheureusement prévisible. Lancé en 1977, Voyager 1, aux côtés de son jumeau Voyager 2, s’est aventuré au-delà de notre système solaire, offrant ainsi un aperçu sans précédent de l’espace interstellaire. À mesure que ces sondes vieillissent, il devient fatalement de plus en plus difficile de maintenir leurs fonctionnalités en bon état de marche. A l’approche de son 50ème anniversaire, Voyager 1 a récemment rencontré un problème de taille : ses communications vers la Terre sont devenues inintelligibles, entravant la transmission des données scientifiques.

La NASA a détecté le problème à la mi-novembre lorsque Voyager 1 a commencé à transmettre une série de uns et de zéros apparemment sans aucun sens. Bien que la sonde puisse toujours recevoir et exécuter des commandes basées sur la Terre, ce dysfonctionnement empêche la transmission des données collectées aux scientifiques de l’agence spatiale américaine. Le problème serait dû à l’interaction entre le système de données de vol (FDS) et l’unité de modulation de télémétrie (TMU), qui traitent et transmettent ensemble les données. Malgré tous les efforts entrepris, y compris un redémarrage à distance effectué par les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL), le système de communication reste à ce jour endommagé. On notera que les soucis techniques se sont multipliés sur la sonde depuis près de 2 ans.

Malgré ces aléas largement prévisibles, Voyager 1 et 2 sont déjà rentrés dans l’histoire. Durant son très long voyage spatial, Voyager 1 a survolé Jupiter et Saturne avant de se diriger vers les confins du système solaire. Voyager 2 a emprunté un chemin plus détourné, visitant Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune avant de faire une sorte de « pause ». Voyager 1 a traversé l’héliopause pour entrer dans l’espace interstellaire pour la première fois en 2012, suivi par Voyager 2 deux ans plus tard. La sonde se trouve actuellement à 162 UA (24 milliards de kilomètres ou 15 milliards de miles) de la Terre, ce qui en fait l’objet créé par l’homme le plus éloigné.