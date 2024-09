Voyager-1 : la NASA réussit une importante procédure à distance pour maintenir la sonde en vie

Lancée il y a près de 50 ans, la sonde Voyager 1 de la NASA continue de fonctionner très au-delà des attentes initiales et a récemment subi une procédure risquée pour basculer sur un autre ensemble de propulseurs de manœuvre. Ce changement était nécessaire car ses propulseurs actuels montraient des signes d’encrassement, menaçant la capacité même de la sonde à garder son antenne orientée vers la Terre. Le succès de cette procédure à très longue distance permettra à Voyager 1 de rester opérationnelle un peu plus longtemps encore et de continuer à transmettre des données précieuses depuis l’espace interstellaire.

Voyager 1, le premier objet fabriqué par l’homme à quitter le système solaire, a passé la dernière décennie à relayer des données scientifiques uniques depuis l’espace interstellaire. La sonde vieillissante fait cependant face à des défis croissants, dont notamment des limitations de puissance et des conduites de carburant obstruées. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a soigneusement réchauffé les propulseurs d’attitude qui étaient inactifs depuis des années sans éteindre aucun système essentiel, garantissant ainsi le maintien de la en fonction de la sonde malgré son état fragile.

L’équipe au sol reconnaît que les décisions futures seront encore plus complexes à mesure que la puissance de Voyager 1 diminue et que ses composants vieillissent. Néanmoins, la mission reste l’une des plus grandes réussites de la NASA, offrant des perspectives inestimables sur l’espace profond.