Snap supprime 1 000 postes et attribue ses coupes à l’essor de l’intelligence artificielle

Snap engage un nouveau plan social d’ampleur en supprimant environ 1 000 postes, soit près de 16 % de ses effectifs mondiaux. La maison mère de Snapchat justifie cette décision par la nécessité d’accélérer sa transformation opérationnelle dans un contexte où les outils d’intelligence artificielle prennent une place croissante dans le développement logiciel, l’optimisation publicitaire et l’infrastructure technique. Derrière cette annonce, c’est aussi le triste constat que Snap peine toujours à trouver son point d’équilibre en terme de rentabilité sur la durée.

Une restructuration massive au nom de l’ »efficacité »

Dans le message adressé aux équipes, le CEO Evan Spiegel explique que les progrès rapides de l’IA permettent désormais de réduire certaines tâches répétitives, d’augmenter la vitesse d’exécution et de redéployer les ressources vers des projets jugés plus « stratégiques ». Snap ne se contente pas de licencier : l’entreprise ferme aussi plus de 300 postes encore ouverts, signe que la réduction de voilure dépasse le simple ajustement ponctuel.

Le groupe veut ainsi abaisser sa base annuelle de coûts de plus de 500 millions de dollars d’ici au second semestre 2026. L’objectif affiché est donc d’atteindre au plus vite, et quels qu’en soient les moyens, une rentabilité nette, un cap que Snap peine toujours à atteindre de manière régulière malgré une activité soutenue et une base d’utilisateurs encore très importante.

L’IA comme justification des plans sociaux

Le cas Snap illustre une évolution de plus en plus visible dans la tech. L’intelligence artificielle n’est plus seulement présentée comme un levier d’innovation ou de productivité mais sert aussi désormais d’argument pour réduire les effectifs. En affirmant que de petites équipes équipées d’outils IA ont déjà fait progresser des projets importants, Snap répète un « mantra » pro-Ia déjà entendu dans la bouche d’autres dirigeants de la tech, à l’instar d’un Satya Nadella défendant à tout crin l’arrivée de l’IA chez Microsoft, et ce au prix encore de licenciements massifs.

Un moment charnière pour l’entreprise

Cette annonce intervient alors que Snap se sait coincé entre deux forces contraires, avec d’un côté les géants du numérique disposant de moyens considérables, et de l’autre, des start-up capables d’avancer très vite sur de nouveaux usages sociaux et créatifs. Dans cet environnement hyper concurrentiel, l’entreprise semble considérer que survivre ne suffit plus et qu’il est temps de dégager des bénéfices réguliers et importants.

Reste que cette stratégie comporte un risque. Réduire les coûts grâce à l’IA peut améliorer les comptes à court terme, mais encore faut-il préserver la capacité d’inventer les prochains usages qui permettront à Snapchat de rester pertinent auprès d’une clientèle de plus en plus volatile.